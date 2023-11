David Racero se defiende de señalamientos de Daniel Briceño

Finalmente, Daniel Briceño lanzó un nuevo dardo contra Racero y trinó: ¿Qué diría el David Racero de hace unos años si algún político de la derecha le hubiese dado contratos a 3 personas que después aparecieran como únicas donantes de la campaña del tío de ese político de derecha? Sería un escándalo”.

A lo que respondió David Racero en su misiva: “Desde que he sido congresista hace cinco años me he dado cuenta de mis actuaciones clara y constantemente ante el público”.