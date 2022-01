El exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana, anunció que solicitará este lunes, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), si incurre en doble militancia al ser cabeza de lista al Senado por la coalición de la Esperanza, con el aval del partido Verde Oxígeno.

El pronunciamiento de De la Calle surgió luego de su rechazo a la renuncia de la aspirante presidencial Ingrid Betancourt a la Coalición Centro Esperanza, para lanzarse como candidata presidencial independiente del Verde Oxígeno.

"La oportunidad del país de contar con una fuerza de centro que represente a la mayoría, necesidad imperativa para Colombia en este momento, no puede depender de aventuras individuales, que lejos de construir, destruyen", afirmó.

En la noche de este domingo aseguró que "la lucha contra la corrupción es fundamental, pero no a costa de la libertad política y la existencia de los partidos".

En un video que difundió a través de su cuenta oficial en Twitter, el exnegociador de paz aseguró que seguirá luchando porque los colombianos tengan una opción de centro.

"Consciente de esto y ante el riesgo legal en la que se encuentra mi inscripción como cabeza de lista al Senado por la Coalición de la Esperanza, con el aval de Verde Oxígeno mañana, a primera hora, voy a elevar una consulta ante el Consejo Nacional Electoral", señaló.

Manifestó además que apoya de manera irrestricta a los cinco precandidatos en la coalición en la que dijo ha trabajado con ahínco durante los últimos dos años.

"Consultaré sobre la posible 'doble militancia' en la que incurriría si, cumpliendo mi palabra, lidero la campaña al senado de cinco partidos, apoyo de forma transparente y decidida a todos los precandidatos y a quien resulte elegido por los ciudadanos el 13 de marzo", afirmó.

En la noche del domingo manifestó también que seguirá firme en la coalición, por lo que se advierte un claro distanciamiento con Betancourt, por su retiro de la misma.

"Por mi parte, mientras se obtiene esta claridad jurídica necesaria, seguiré firme con mi campaña y, como la mayoría de los colombianos, pendiente de que se realice la inscripción de los precandidatos de la Coalición a la consulta, primer paso para la esperanza", afirmó.

Cabe recordar que, tan pronto se conoció el retiro de la excongresista, De la Calle aseguró en su red social que, "Ingrid Betancourt: no puedo estar de acuerdo con tu separación de la Coalición Centro Esperanza. El problema no somos ni tú ni yo. No podemos dividirnos y repetir el 2018, dejando otra vez a los colombianos presos de los extremismos".

De la Calle también señaló que debido a que Betancourt lo apoyó en su aspiración al Senado, no puede apoyar a ningún candidato que resulte de la consulta de la coalición.

"Como el aval de mi candidatura me lo diste generosamente, el que seas candidata por fuera me obliga legalmente a faltar a mi promesa de apoyar a cualquiera que gane dentro de la la Coalición Centro Esperanza, y abandonar mi esfuerzo de dos años por la unión del centro".