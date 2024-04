El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al actual director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, tras sus criticas sobre los problemas de inseguridad en la capital, resaltando que el ex senador debe preocuparse es por su propia entidad.

Por medio de redes sociales, el Alcalde se refirió a los comentarios del ex senador, mencionando que Bolívar debe mirar hacia un futuro para trabajar con él entorno a temas de interés social en la capital y no quedarse en un pasado que no sucedió.

"De poco sirve mirar al pasado y pensar en lo que hubiera podido ser, Gustavo. Es cierto que en Bogotá, como en todo el país, hay problemas de seguridad y los estamos combatiendo con una estrategia contundente que empieza a dar resultados", dijo.

Lea también: Metro de Bogotá: Cerrarán cinco estaciones y la avenida Caracas por obras en la calle 72

Asimismo, resaltó que: "Le propongo, mejor, que nos sentemos, yo como alcalde y usted como director del Departamento de Prosperidad Social, a trabajar juntos en temas de integración social y pobreza en Bogotá".

Cabe recordar que, el ex senador había escrito una serie de publicaciones en "X" sobre los primeros 100 días de Galán como alcalde de Bogotá "Secuestros, robos, paseos millonarios, atracos, asesinatos, asaltos a residencias. Esa es la Bogotá que dejó Claudia López en manos del hampa y que el alcalde Galán prometió acabar en 100 días".

Le puede interesar: Masacre en Usme (sur de Bogotá) sería por disputa de tierras: Autoridades

El director del DPS concluyó que: "Van 90 y las cosas empeoran. El chiste es que Galán, según las encuestadoras, es uno de los alcaldes con mayor aceptación en Colombia. Puedo jurar que con el mismo caos en seguridad, a mí me estarían considerando el peor alcalde de Colombia. En eso consiste el cuarto poder".

Por el momento se espera la respuesta del actual director de la entidad sobre los nuevos comentarios del alcalde, para trazar una hoja de ruta entre los dos funcionarios.