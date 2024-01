Debe haber un cese de hostilidades contra la población: minInterior sobre diálogos con disidencias

El Gobierno nacional retomó los acercamientos con las disidencias de las Farc, con el ánimo de buscar un acuerdo que permita la desmovilización de ese grupo en el marco de la política de 'Paz Total' que se está implementando.

En medio de este proceso, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo una sugerencia sobre el tema del cese al fuego bilateral, que para el funcionario debe significar un cese de las hostilidades contra la población civil de parte de estos grupos.

Velasco afirmó que se deben frenar los asesinatos de líderes sociales y otras acciones violentas contra la comunidad en general.

“De qué nos sirve decir que estamos en diálogos si nos siguen matando a nuestros líderes sociales, a un profesor, a un líder indígena, a un campesino. Ese es un tema que sentimos la lógica presión de todos los ciudadanos y eso lo estamos transmitiendo en esos espacios de diálogo”, indicó.

Dijo que el cese al fuego no solo significa un cese de las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales y viceversa.

“No solo es que la Fuerza Pública no dispare ni se enfrenten con estas organizaciones y que ellos no le disparen a nuestra Fuerza Pública. El cese al fuego lo entendemos como un cese de hostilidades contra la población civil, que no haya secuestros, que no haya extorsión, que no persigan a los líderes sociales, porque si no sería dejar desamparados a los ciudadanos especialmente los de esa Colombia profunda, que son los que más golpes reciben en medio del conflicto”, manifestó.

Sin embargo, el ministro del Interior aclaró que cualquier petición o exigencia que se haga en la mesa de diálogos, debe ser liderada por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

“Ese tipo de temas tiene que abordarlos el alto comisionado para la paz, que es el doctor Otty Patiño. Yo lanzo unos elementos de política general que ha sido planteada por el presidente, pero no me le quiero meter en terrenos a nuestros negociadores. El cese al fuego tiene que concebirse como un cese de hostilidades contra la población civil”, insistió.

Los diálogos con las disidencias de las Farc estuvieron congelados por alrededor de dos meses y se retomaron este nuevo de enero en la capital del país.