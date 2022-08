Decirle al 'Clan del Golfo' que entre a una negociación es darle licencia para matar: Duque

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que insistir en la propuesta de un eventual diálogo, sometimiento a la justicia a los miembros de la guerrilla del ELN y el 'Clan del Golfo', podría 'abrir un boquete' que terminaría por debilitar la institucionalidad en Colombia y que solo favorecería a los más peligrosos criminales del país.

En diálogo con RCN Mundo, el mandatario señaló que "estos no son grupos que tengan ningún tipo de connotación política, son delincuentes, narcotraficantes de la peor ralea, asesinos de líderes sociales, secuestradores, violadores de niños. Por supuesto estamos hablando de carteles que hoy en día pueden tener más poder que 'Los Zetas', 'La Familia' o el 'Cartel del Sinaloa', caso particular de lo que fue la estructura de mando del ´Clan del Golfo'”.

Asimismo, sostuvo que el país no puede olvidar que las experiencias del sometimiento de grupos armados con la justicia no son buenas en la historia de Colombia, como sucedió como extinto narcotraficante Pablo Escobar "quien logró que le construyeran una cárcel a la medida (La Catedral), en la cual gozó de toda serie de beneficios", e incluso se fugándose y burlándose de la justicia.

“Basta mirar lo que pasó en los años 90 con los Decretos 2047 - 3030, que fue vendido como una gran panacea, como una gran pacificación y fueron los mafiosos los que pusieron las condiciones, escogieron cárceles, escogieron su guardia, convirtiendo las cárceles en hoteles de cinco estrellas, estaban allá 4 o 5 años y luego salían seguir delinquiendo”, dijo Duque.

Dijo que un delincuente no puede imponer las condiciones para definir cómo se somete a la justicia y si hay o no reducción de penas. Por el contrario, es un tema que requiere una discusión del más alto nivel en materia de política criminal muy fuerte, porque no se puede abrir un espacio para atenuar esas conductas criminales.