Declaración de Antanas Mockus genera tormenta política entre los verdes

"Me molesta mucho el hecho de que no nos curemos de la polarización. El no ver la importancia y el valor de cada uno para resolver la crisis y apoyarnos mutuamente", señaló Mockus.

La representante Juanita Goebertus, quien ha sido fundamental en la conformación de la llamada 'Coalición de la Esperanza', anunció que no está de acuerdo con lo manifestado por el exsenador Antanas Mockus.

"Admiro mucho a Antanas Mockus. Creo que se equivoca en considerar que Duque ha hecho un buen gobierno y en buscar una alianza con Petro. la 'Coalición De La Esperanza' va a derrotar a los extremos sin mesianismos y con soluciones al desempleo, la inseguridad y la crisis climática", indicó Goebertus.

La representante Katherine Miranda de la Alianza Verde le respondió a Goebertus que en una coalición que elimina opciones sin haber sido escuchados, no habrá esperanza.