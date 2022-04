Declaración sobre no expropiación es un saludo a la bandera: congresistas a Petro

La declaración extrajuicio que firmó el candidato presidencial Gustavo Petro, ante una notaría, en donde se compromete a no expropiar, ha generado polémica en los sectores políticos del país.

Algunos, incluso desde su misma campaña, afirman que se trata de un saludo a la bandera, ya que la firma de dicho documento no le traería consecuencias legales de gravedad.

Según advirtió el representante de Cambio Radical César Lorduy, la Corte Constitucional ha dejado claro que mentir bajo la gravedad de juramento, no se configura en un delito.

“En la declaración juramentada o declaración extra juicio, el notario solo da fe de que la persona hace tal declaración, más no da fe de la existencia o realidad de los hechos declarados, y no le corresponde al notario verificar la verdad de los hechos declarados. La Corte Constitucional, en la sentencia C-782/05, señala que una persona no comete ningún delito cuando miente bajo la gravedad del juramento, en aplicación de la garantía de la no autoincriminación”, señaló.

El representante conservador Juan Carlos Wills afirma que se trata de una medida desesperada del senador Petro para tratar de bajar el impacto que generó su polémica propuesta de perdón social y la visita que su hermano Juan Fernando Petro hizo a la cárcel La Picota para hablar con Iván Moreno y otros personajes condenados por corrupción.

“Ahora con esta cortina de humo le quiere hacer creer al país que yendo a una notaría esto ya es letra escrita en piedra y que no va a poder cambiarlo, cuando esto es no es más que un saludo a la bandera y con esa cortina de humo quiere tapar todas las embarradas que ha cometido el Pacto Histórico”, sostuvo.

La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, le recordó a Gustavo Petro que lo mismo ocurrió en Venezuela cuando Hugo Chávez prometió que no expropiaría los bienes de los ciudadanos.

“Eso dicen todos los socialistas para generar confianza en la gente. Fidel y Chávez también negaban su naturaleza y cuando tuvieron poder, esclavizaron a sus países. Un clásico que ya nos sabemos de memoria”, sostuvo en sus redes sociales.

Sin embargo, el candidato Gustavo Petro afirma que en caso de no cumplir con lo dicho en la declaración juramentada que radicó en la notaría, podría enfrentarse a un proceso por falsedad en documento.