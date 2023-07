Decreto de emergencia económica de La Guajira no pasará examen de la Corte: Vargas Lleras

En su columna dominical, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras señaló que el decreto con el cual el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica y social para el departamento de La Guajira "no pasará el examen de la Corte Constitucional", planteando serios reparos.

"Fue tal la improvisación que el decreto de emergencia no se conoció sino al término de la semana y, por supuesto, ninguna norma se expidió al amparo de este, cómo era de esperarse. 33 páginas de endebles motivaciones que, anticipo, no pasarán el examen de la Corte Constitucional", dijo Vargas en su columna en el diario El Tiempo.

Añadió que para hacer frente a un fenómeno climático como el de el niño, "que en nuestro país nada tiene de impredecible, no se necesita ninguna declaratoria de emergencia, sino que se pongan a trabajar con los instrumentos con que cuenta todo Gobierno".

Puso de presente el decreto de emergencia económica que fue expedido por el entonces Gobierno de Iván Duque para hacerle frente a la pandemia, "resulta útil precisar que cosa bien distinta fue lo del covid, situación que sí exigió tomar medidas extremas y urgentes, para la que nadie estaba preparado, como bien lo exige el artículo 215 de la Constitución Nacional".

Vargas se refirió también a las medidas que anuncio el mismo presidente Petro como la adecuación de las redes de agua o el refuerzo de las redes sanitarias, recalcando que "lo que se requería era haber incluido todo este programa en el recién aprobado Plan de Desarrollo e incluir estos recursos en la adición aprobada hace menos de 10 días" y que "con seguridad la Corte, en su sabiduría, analizará esta inexplicable situación".

"Cómo no preguntarse por qué no se declaró la emergencia a nivel nacional. ¿Será que estos mismos problemas no los tenemos, y peores, en el Chocó, Nariño o el Cauca, para citar algunos ejemplos?", se preguntó Vargas en su columna en el diario.

Finalmente, el ex vicepresidente cuestionó: "se debería aprovechar la emergencia para crear la Agencia Nacional del Agua, como lo propuse en su momento. Pero ¿por qué un instituto y de alcance regional? Que nos expliquen".