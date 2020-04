Decreto de excarcelación no dejará contentos a todos: Minjusticia

El Gobierno Nacional continúa trabajando en la construcción del decreto de excarcelación de presos que será emitido en el marco de la emergencia carcelaria para garantizar la salud de miles de presos en medio de esta pandemia.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó fuertes críticas a este borrador de la norma, advirtiendo que sería muy grave para el país que algunos presos peligrosos salgan de las penitenciarias.

La ministra del Justicia, Margarita Cabello, al reconocer que se han recibido fuertes críticas, admitió que el decreto no dejará contentos a todos los sectores.

Le puede interesar: En tres meses van más de 70.000 muertos en el mundo por coronavirus

Según Cabello, se espera que el beneficio de la cárcel sea otorgado a miles de presos, pero advierte que no serán las cantidades que muchos están exigiendo en medio de la crisis.

“No van a ser 2.000 presos, no van a ser 5.000, tampoco van a ser las cantidades que quieren algunos o que algunos piensan que podrían salir, porque tengo que ponderar los temas de salud, hacinamiento y crisis social. Muchos nos han llamado a decirnos que no quieren que el drogadicto llegue a su casa o que nos manden a los ladrones”, indicó.

Y añadió: “Hay todo un universo de reclamaciones que tengo que atender, pero entiendo que la primordial es la salud de los privados de la libertad”.

La ministra también informó que hasta el momento el coronavirus no ha llegado a ningún centro penitenciario, pero advierte que se están tomando todas las precauciones del caso.

“No ha habido hasta la fecha un solo contagiado, no hay actualmente un aislado por contagio, los aislados que hay que son muy pocos, como en el Buen Pastor, son porque salieron por alguna razón a una cita médica, o alcanzaron a salir y se les está haciendo el aislamiento decretado por el Ministerio de Salud antes de que pasen a convivir con sus compañeros privados de la libertad”, añadió.

Algunos congresistas indicaron que el borrador de decreto que se ha conocido no da solución a los problemas de hacinamiento que tienen las cárceles del país.

El senador Armando Benedetti dijo: “yo si quisiera que se empezara a hacer algo mucho más audaz. Hay 120.000 presos y con el decreto que se está discutiendo solo van a salir 2.000 mal contados y yo si quiero que tomara nota de esta situación y que ojalá no vaya a pasar una tragedia mayor cuando empiecen los picos de coronavirus”.

Lea además: Gobierno británico desmiente que a Boris Johnson se le haya puesto respirador

“Según los expertos, para tener control sobre la pandemia se necesitan entre 1.000 y 5.000 test por cada millón y en Colombia no hemos llegado a 500”, manifestó.

Lo mismo consideró el senador Rodrigo Lara, quien manifestó que la salida de tan pocos presos no servirá para enfrentar la epidemia.

“¿Por qué se establecen tantas excepciones y por qué un número tan pequeño de presos?, este decreto puede ser absolutamente inane, salen 2.000, 7.000 o 10.000 personas y el hacinamiento es de 55.000 personas más o menos, entonces no estamos haciendo nada”, manifestó.

El Gobierno continúa en proceso de socialización del decreto que sería expedido en los próximos días.