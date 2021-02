Decreto del Estatuto Temporal de Protección al Migrante recibió más de 300 observaciones

El funcionario explicó que: "durante estos noventa días también vamos a trabajar en su preparación para acceder al Estatuto, a través de pedagogía, de acompañamiento en las diferentes regiones para que ustedes puedan tener claro lo que deben hacer para acogerse a esta medida que busca regularizar a por lo menos dos millones de migrantes venezolanos".

De acuerdo con el director de Migración, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos:"podría llegar a beneficiar a cerca de dos millones de venezolanos, quienes podrían permanecer de manera regular en el país por un periodo de 10 años".

Sin embargo, advirtió que el registro no da acceso inmediato al Estatuto: "pues aquellas personas que tengan problemas con la justicia o procesos sancionatorios vigentes con Migración o que no le jugaron limpio al Estatuto, no serán cobijados con este beneficio. Para este proceso no hay atajos, no se dejen engañar, no tiene ningún costo, ni requiere de intermediarios. Si le ofrecen algo diferente, por favor, denuncie".