Decreto para excarcelar jóvenes de la Primera Línea desata revuelo político

Varios sectores políticos se pronunciaron sobre el decreto expedido por el Gobierno Nacional con el cual se le otorgaría el beneficio de libertad a los miembros de la Primera Línea que fueron capturados en el marco de las protestas ciudadanas.

Los partidos afines al presidente Petro defendieron la medida, pero algunos sectores de oposición e independientes cuestionaron la entrega de estas gabelas a jóvenes que pudieron haber cometido hechos de violencia.

El senador Ariel Ávila asegura que es un decreto que se ajusta a la ley. “No es necesario acreditarlos como miembros de grupos ilegales, es una figura que se ha utilizado durante mucho tiempo y se ha implementado para exguerrilleros y exparamilitares, por lo cual no hay razón para no dárselo a alguien que lanzó una piedra. Es importante aclarar que no hay indulto, ni amnistía, porque los procesos judiciales no cesan, así que no se está afectando la labor de la justicia” sostuvo.

El senador David Luna señala que se trata más de una jugada política del presidente Gustavo Petro. “Con este decreto lo único que demuestra el presidente Petro es su desprecio por la administración de justicia, por el cumplimiento de la ley. Lo único que le interesa es mantener su narrativa para quienes votaron por él, para mantenerlos aceitados y listos a salir a la calle en caso de que las encuestas en un futuro no le favorezcan”, dijo.

El senador Humberto de la Calle tuvo una posición más intermedia en las que señaló que la decisión que está tomando el Gobierno con la Primera Línea está resultando más polarizante que la denominada ‘paz total’ y aunque es una decisión audaz, el camino puede ser “culebrero”.

“La idea de liberar a la Primera Línea afecta más a la clase media urbana. El Gobierno ha comenzado a recorrer un camino difícil más cuando los elementos jurídicos no están claros, porque los voceros que prevé la ley de orden público solo se permite la suspensión de las órdenes de captura cuando aquí hay personas condenadas y personas que han sido juzgadas”, sostuvo.

Se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional confirme los nombres de los integrantes de la Primera Línea que serían excarcelados y que saldrían a cumplir labores relacionadas con la paz.