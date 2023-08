Defensoría del Pueblo convoca a una reunión urgente para analizar la crisis de la salud 

La Defensoría del Pueblo convocó de manera urgente para este lunes 28 de agosto, a los diferentes representantes del sector de la salud como delegados del Ministerio de Salud, gremios y EPS para buscar solución inmediata a la crisis en la que se encuentran algunas EPS como Sanitas, Compensar y Sura.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, convocó a los diferentes delegados a la sede de la entidad en la ciudad de Bogotá con el propósito de ser garante de los derechos humanos.

“Los servicios de salud no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, no podemos poner en riesgo la integridad o la vida de los usuarios. Por eso convocamos nuevamente a representantes del Ministerio de Salud, gremios y EPS a la Defensoría para seguir en la búsqueda de soluciones a las dificultades que han manifestado algunas EPS”, indicó el Camargo Assis, aseguró que se deben buscar soluciones a la actual situación, que es uno de los propósitos fundamentales para que el derecho a la salud no siga siendo vulnerado.

Lea: Gobierno anuncia que abrirá servicios de salud donde las EPS los cierre

“Es determinante alcanzar acuerdos en los que el ganador sea el usuario, sin posturas radicales que impidan la protección de los derechos humanos”, señaló.

Según el defensor es fundamental contar con la presencia de todos los actores del sistema de salud.

“Y, lo más clave, lograr acuerdos en los que el ganador sea el usuario, sin posturas radicales que imposibiliten la protección de los derechos humanos, por eso decidimos retomar los diálogos ciudadanos con todo el sector”, apuntó.

Dijo que es preocupante que Sanitas, Sura y Compensar, cuentan con alrededor de 13 millones de usuarios, los cuales se podrían ver afectados si no actúa de forma oportuna.

“Las obligaciones patrimoniales, las deudas o el flujo de recursos no son razones para poner en riesgo la vida y la salud de las personas, recordando que el derecho a la salud es inalienable, por eso nuestro llamado es a que sea establecido un diálogo cuyo único objetivo sea la salvaguarda del derecho fundamental a la salud. Nuestro deber es protegerlo y velar para que sea garantizado”, recalcó.

Le puedo interesar: Expectativa por mesas técnicas del Gobierno para analizar crisis en salud de las EPS Sura, Sanitas y Compensar

Afirmó que la entidad está elaborando un informe defensorial sobre la Ley de punto final, el flujo de recursos y la deuda en el sistema de salud; no obstante, las fuentes de información y las diversas metodologías usadas para los debidos análisis han sido un obstáculo en la construcción del documento.

“La salud de los colombianos no es un juego, por ende, no podemos esperar a que se deteriore el sistema o que la situación esté más crítica, para adoptadas acciones urgentes”, puntualizó.