La directora del DPS aceptó que le había dado esa respuesta porque en Córdoba se estaban presentando problemas de corrupción.

"En Córdoba se encontraron problemas y lo que le dije es que se pararon los procesos, porque tienen problemas de corrupción y eso le conté a usted señor representante, porque también no cuenta usted cómo me contestó a mi y luego miramos a ver la falta de respeto de donde fue", señaló Susana Correa.

La directora del DPS explicó que "a nosotros nos presentaron al nuevo banco de oferentes y a todos les cuento; yo lo primero que dije era que esos oferentes no me daban garantías porque estábamos pidiendo experiencia con el mismo ICBF entonces íbamos a quedar en las mismas con los mismos".

Al final, el congresista conservador señaló que la Directora del DPS no le respondió sobre las razones del cambio de las condiciones de contrato.

"Yo no denuncié corrupción en la territorial de Córdoba; al contrario, me pareció muy extraño que mandaron una comisión desde Bogotá a revisar cuales eran los procesos de contratación y al parecer los funcionarios fueron solo a sugerir como se tenían que hacer las cosas porque no encontraron problemas de corrupción", manifestó Wadith Manzur.

El congresista manifestó que, al parecer, por los posibles escándalos de corrupción, tuvo que renunciar la anterior directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, hecho que negó la directora del DPS, Susana Correa.