Denuncian que 36 niños han muerto a manos de las FF.MM. en moción de censura a Mindefensa

En medio del debate de control político y de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el senador Roy Barreras hizo duras denuncias sobre las actuaciones de los miembros de la Fuerza Pública.

Barreras, quien ya había denunciado la muerte de ocho menores en un bombardeo en Caquetá, advirtió que más menores de edad, entre los 12 y 18 años, han fallecido a manos de las Fuerzas Militares.

“Son 36 los niños y niñas en registros oficiales en cifras de Medicina Legal. Estoy hablando de niños y niñas muertos por agentes y balas de la Fuerza Pública. ¿Por qué el ministro no se lo ha informado a Colombia? ¿Por qué Colombia no lo sabía? ¿Por qué Colombia no sabe que están matando niños y niñas? ¿Será que mataron esos niños en combates, en ataques, ni siquiera sabíamos que eran 36 los niños?, indicó Barreras.

Le puede interesar: Ya no habrá cambio de régimen pensional, se cayó el proyecto en el Senado

Además, al recodar el episodio de abuso sexual cometido contra una niña indígena en Risaralda, Barreras reveló que son 54 las menores que han sido violadas.

“Usted le ocultó al país que hay una larga lista, trágica, de niñas violadas. El país se estremeció con la niña embera violada, pero son 54 las niñas violadas y el ministro no ha tenido tiempo de informarle eso a los colombianos, eso no lo cuenta, eso lo oculta”, sostuvo.

Afirmó que aún hay menores víctimas del bombardeo en Caquetá que están desaparecidos y amenazados. “Hoy una niña está desparecida ¿Qué es lo que ocultan después del bombardeo? ¿Todavía tienen cosas que ocultar?, Gracias a Bienestar Familiar, que alertó a la comunidad internacional que esa niña estaba en riesgo de muerte”, dijo.

Además, reveló que supuestamente habría un informe de inteligencia en el que se culpaba a un ciudadano italiano, que trabajaba como cooperante de Naciones Unidas, de haber filtrado la información del bombardeo en Caquetá.

“Quiero saber si existe o no existe ese informe de inteligencia. Pero si ese informe existe, además de un crimen, sería una estupidez”, indicó Barreras, quien además afirmó que “ese italiano apareció ahorcado con una sábana, cuando había venido a ayudar a las víctimas en el país”.

También cuestionó al ministro de Defensa porque en este año 2020 se han presentado 68 masacres en todo el territorio colombiano, lo que significa una total pérdida de control del territorio.

Consulte aquí: Los antecedentes a decisión de la Corte sobre existencia legal de las personas

“En 2019 hubo veinte masacres y en este 2020 van 68 masacres bajo su mando; se triplicaron las masacres, peor que con el ministro Botero. Eso significa la pérdida total del territorio y la ausencia total de seguridad en el territorio colombiano”, indicó.

Dijo que las actuaciones delictivas de parte de miembros el Ejército Nacional, se deben a que hay un adoctrinamiento inadecuado dentro de las Fuerzas Militares y una falta de capacitación en materia de derechos humanos.