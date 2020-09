Denuncian que funcionarios del DNP piden plata para viabilizar proyectos

Durante la discusión del proyecto de ley de regalías, varios senadores de la República denunciaron hechos de corrupción en los mandos medios del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Según el senador José David Name, algunas personas de esa entidad están cobrando dinero a cambio de viabilizar y priorizar proyectos en las regiones.

“Lo digo y me sostengo, los mandos medios del DNP piden recursos y plata para priorizar y sacar proyectos adelante, es una institución corrupta”, reveló Name en la plenaria.

Consulte aquí: "Pese a eliminar artículo que permitía el fracking, la batalla sigue": Angélica Lozano

Además, el congresista también le mandó una fuerte indirecta al director de la entidad Luis Alberto Rodríguez.

“Oiga director, por qué no le dice a la plenaria que usted patrocinó la asignación y aprobación de un proyecto por 70.000 millones de pesos el 31 de diciembre de 2019, proyecto que hoy es cuestionado por Parques Nacionales porque no tiene licencias ambientales”, advirtió.

Estas denuncias fueron secundadas por otros senadores de la República como Rodrigo Lara, quien le pidió al director de Planeación tomar cartas en el asunto.

“Todos sabemos que en el Departamento de Planeación hay gente pidiendo plata por viabilizar proyectos y le correspondería más bien al señor director revisar que está pasando en su entidad, dado que él es el supervisor, el superior jerárquico de estos funcionarios. Tal vez no tenga control o no sepa lo que allí ocurre, dado que el ministro Carrasquilla lo puso para eso, para que venga a poner la cara mientras él administra esa entidad”, sostuvo.

El senador Ernesto Macías, aunque respalda estas denuncias, asegura que no se puede generalizar. “Se han hecho denuncias muy graves contra de mandos medios de Planeación, yo acompaño a los senadores y firmo con ellos las denuncias contra esos funcionarios, pero no generalicemos, señalemos a esas personas”, indicó.

Le puede interesar: Senado confirma 13 funcionarios con coronavirus y cinco más esperan resultados

Ante estas denuncias, el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, solicitó los nombres de las personas que estarían cometiendo hechos de corrupción y se comprometió a destituirlos de su cargo.

“Yo les pido los nombres. Yo me comprometo públicamente que si usted me da los nombres de las personas que le pidieron recursos para aprobar un proyecto, yo me comprometo personalmente a sacar a esas personas del Departamento Nacional de Planeación. Pero yo si le pediría respeto por la institución, el hecho de que exista un funcionario, eso no significa que sea toda la institución”, sostuvo Rodríguez.

La discusión se presentó debido a que en el proyecto de regalías quedó incluido un artículo que le da poder al Departamento Nacional de Planeación para viabilizar OCAD regionales.