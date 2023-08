Denuncian que la DIAN no sabe cómo recuperar 80 billones perdidos por evasión

En el Congreso de la República se adelantó un debate de control político al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, para pedirle explicaciones al Gobierno sobre cuáles son las estrategias que se están implementando para combatir la evasión de impuestos.

Durante el debate, la congresista Saray Robayo cuestionó al funcionario porque no supo explicar de qué manera actuará la entidad para recuperar alrededor de 80 billones de pesos que se han perdido por cuenta de la evasión y elusión que se presenta en el país.

“No existe certeza de que en 2024 la lucha contra la evasión pueda aportar los cerca de $10 billones que se propone la DIAN”, indicó el director Reyes durante la discusión.

Sin embargo, la legisladora afirmó que desde la aprobación de la reciente reforma tributaria, la DIAN cuenta con las herramientas necesarias para combatir este flagelo y evitar que se pierdan los recursos por este concepto.

Según Robayo Bechara, las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional no son muy claras y se necesita aplicar un plan que evite que se sigan perdiendo los recursos.

Asimismo, se elevó una solicitud al director de la DIAN para que active una estrategia que permita combatir el contrabando, especialmente el de tabaco, ya que en la región Caribe las cifras de este delito ya superan el 60% y en departamentos como Sucre, ya alcanza el 90%.

“Aún quedan muchas dudas, el director de la DIAN ha hecho un recaudo ambicioso, todavía hay una cifra por cuadrar, pero la pregunta sobre los 80 billones que se evadían el año pasado, no hay respuesta y no tenemos las cifras claras todavía, estamos hablando de una expectativa y no podemos tener irresponsabilidad con el presupuesto nacional”, indicó.

“No tenemos claro cuánto se ha recuperado de los 80 billones que se evadieron el año pasado, esto me preocupa, porque esto conllevaría a unas demandas”, sostuvo.

La dirigente política afirmó que es fundamental que se agilice el proceso de modernización de la DIAN, el cual está a media marcha, lo que hace que sea imposible ejercer una lucha frontal contra la evasión en Colombia.