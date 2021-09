Denuncian recolección de firmas por contratos para favorecer a candidatos de Rodolfo Hernández

En Bucaramanga denuncian que una fundación, asociada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estaría pidiendo firmas para favorecer a una candidata de la lista a la Cámara del partido de Rodolfo Hernández, a cambio de contratos laborales.

Un nuevo escándalo salpica al ahora candidato presidencial, Rodolfo Hernández Suárez, luego de que la Unidad Investigativa del diario Vanguardia revelara que la Asociación Crecer y Vivir, que funciona en la capital santandereana, le estaría pidiendo a los profesionales que aspiran a un cargo laboral con relación al ICBF, recolectar al menos 60 firmas para ayudar a la candidata Érika Tatiana Sánchez.

Lea también: ¿Por qué se reunieron 'Epa Colombia' y Álvaro Uribe?

En el audio, revelado por el medio regional, la persona que denuncia cuenta cómo les piden recolectar estas firmas, las cuales serían tenidas en cuenta en el proceso de selección para el cargo que están ofertando.

“Para pasar a un proceso de selección de personal para un programa del ICFB hay que llenar unas listas, unas firmas, el formato tiene 15 (espacios) y hay que llenar 60 (firmas) en total. Sin haber existido contratación ni nada, están solicitando esto. Es un programa del ICFB que saldrá en septiembre y aprovechan la coyuntura para pedirles a esos profesionales que están haciendo la solicitud del empleo para pedirle las firmas. La idea es apoyar a alguien del partido de Rodolfo (Hernández) para que pueda ser inscrito en el proceso electoral”, señala el denunciante.

Según el relato, este proceso apenas está iniciando en Bucaramanga para favorecer a los candidatos del también exalcalde de la capital santandereana.

Le puede interesar: MinTIC se ratifica en el cargo y anuncia acciones legales para "limpiar" su nombre

¿Qué dice la candidata?

Sobre estas denuncias, la candidata Érika Tatiana Sánchez, presuntamente favorecida con la recolección de estas firmas, negó las acusaciones y señaló que no tenía conocimiento de ello.

“Es completamente falsa la información que reporta el medio de comunicación, dado que no tengo ningún vínculo laboral vigente con la asociación que hace mención. No estoy ejerciendo ningún tipo de amarre o ningún ejercicio de manipular a los profesionales o a las personas para que me apoyen para reunir las firmas, pues lo estamos haciendo pie a pie en los 87 municipios”, señaló Sánchez.

Más información: Partidos cristianos logran alianza para presentar candidatos al Congreso

La mujer además confirmó que hizo parte de la Asociación Crecer y Vivir, que es donde estarían pidiendo las firmas para acceder a los cargos laborales, pero que su contrato ya finalizó.

No es la primera vez que Rodolfo Hernández Suárez se ve envuelto en este tipo de escándalos, pues hace poco se conoció también que les estaría pidiendo dinero a los candidatos interesados en hacer parte de su lista.