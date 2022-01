Denunciaré al miserable: Piedad Córdoba sobre asambleísta ecuatoriano que la vinculó con Alex Saab

La exsenadora Piedad Córdoba respondió luego de que un grupo de parlamentarios ecuatorianos, en cabeza de Fernando Villavicencio, presidente de la Asamblea de ese país, le presentara un informe al presidente Iván Duque en el que supuestamente se da cuenta de presuntos vínculos de ella y otros dirigentes políticos con Alex Saab, quien es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

Córdoba desmintió los señalamientos en su contra y afirmó que denunciará penalmente al asambleísta del vecino país, a quien acusa de ser un delincuente.

“Voy a denunciar a ese miserable, iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”, indicó Córdoba en su cuenta en Twitter.

En el informe se señala que supuestamente “Piedad Córdoba fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela. Piedad Córdoba lo sabía todo. La prueba de ello son los correos electrónicos donde Alex Saab informa con lujo de detalles el estado del proyecto y diseños de las casas a los asesores de Piedad Córdoba”.

Ante esto, Piedad Córdoba, hoy candidata al Senado de la República, insistió en que el asambleísta Villavicencio tiene un pasado oscuro. “Ese tipo es un delincuente, lo han condenado dos veces, ha estado en la cárcel y que está montando semejante historieta. Debe quedar claro que yo no soy amiga de Santos”, dijo.

Negó haber tenido negocios con Alex Saab. “Yo no tengo nada que ver con esas empresas, no conozco al señor Pulido, obvio que conocí a Alex Saab porque es compatriota, pero yo de resto de ahí para allá yo no sé nada”, indicó.

Además, en su cuenta de Twitter publicó un hilo en el recuerda que las denuncias hechas por el parlamentario ecuatoriano son un refrito y ya han sido desvirtuadas. Además, lo acusa de incurrir en un presunto fraude sobre su título universitario.

“Desde distintos sectores políticos lo han acusado de “denunciólogo a sueldo”, por hacer acusaciones mediáticas sin pruebas. No saben realmente de dónde saca tanto dinero y por qué no paga impuestos. El señor Villavicencio ya fue sentenciado por injuria y calumnia. Un juez lo condenó a 18 meses por calumniar al expresidente Correa, igualmente contra el médico Juan Fernando Quevedo”, sostuvo.