Denuncias de acoso laboral contra Hollman Morris salpican a jefe de prensa del presidente Petro

"Ella hizo sus prácticas de la universidad en Contravía y es muy cercana a la familia Morris, siempre ha sido una defensora de Hollman", dijo la denunciante a Caracol Radio.

"Siempre se ha dado cuenta del trato que Hollman le da a las mujeres de hecho ella, seguramente lo van a negar, pero ella me defendía cuando Hollman me gritaba o me trataba mal ella le decía a Hollman: 'Ella es una mujer también, no la trates así' o 'no le hables así a Carito'".

En la entrevista, en referencia a María Paula Fonseca, Valencia dijo: "Tuve una equivocación muy grande y es haberme hecho amiga de ella en el trabajo".