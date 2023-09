Denuncias del exviceministro Díaz son una expresión de dolor por no seguir en el cargo: minDefensa

“Que le ofrecieron 700 millones de pesos porque se tramitara un contrato y él mismo dice que no era de su competencia, que me lo dijo a mí no es cierto, además debió decirlo a la Fiscalía porque eso configura de manera directa el delito de cohecho porque basta con ofrecer para que ese delito se tipifique, de manera que incurrió el general Díaz en un abuso de autoridad por omisión de denuncia y esperamos que responda por qué no lo puso en conocimiento de la Fiscalía”, indicó.

Sobre las denuncias hechas por su actividad profesional, la de su esposa y de sus hijos, el ministro Velásquez habla de un “desconocimiento” del exviceministro o una posible intención de hacerle daño como persona.

