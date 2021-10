Denuncias sobre supuesto ingreso de dineros chavistas a la campaña de Petro desata polémica

Sin embargo, desde la oposición salieron en defensa de Gustavo Petro. El senador Armando Benedetti manifestó que quienes están vendiendo estas informaciones, son los que van perdiendo las elecciones.

“Una vez más un escándalo en medios sin una prueba y sin un testigo contra Gustavo Petro. Lo mismo ha pasado conmigo en varias ocasiones. Dios, danos paciencia con los envidiosos y con los que van perdiendo”, manifestó.

El senador Wilson Arias afirma que no cree en estos señalamientos porque no se han presentado pruebas que demuestren el supuesto ingreso de estos dineros ilegales.

Consulte aquí: Eutanasia en Colombia: Victor Escobar pide que autoricen pronto su pedido para morir

“Es muy frecuente que se hagan acusaciones altisonantes que al final nunca han sido comprobadas y ese es un fantasma que ha rondado desde hace mucho tiempo, ante la pérdida de legitimidad. Así que atribuirle a la oposición comportamientos non sanctos ha sido un expediente añejo, yo me resisto a creerlo y desde luego espero las investigaciones serias, pero no le doy crédito a un argumento que ha sido tan reiteradamente presentado sobre la mesa”, indicó.

El senador Petro afirmó que no conoce al general Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano, quien fue el que lo mencionó en esta declaración y tampoco conoce a Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.