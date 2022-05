Derrotaremos a Gustavo Petro en segunda vuelta: Sergio Fajardo en cierre de campaña

Le puede interesar: Egan Bernal comparó a candidatos presidenciales con Donald Trump y Hugo Chávez

Asimismo, dijo que “en esta última semana, voy a participar en los debates, espero que mucha gente atienda los debates para que compare y analice las propuestas. Por supuesto, estaré en las calles y a través de las redes sociales”.

“He señalado una y otra vez que estoy acá para hacer una política distinta. Yo no voy a participar en la destrucción de Colombia, no voy a incitar a la confrontación, pero si hay que llamar la atención porque lo que está pasando es serio. Una chispa puede encender a nuestro país y eso no lo merecemos”, agregó.

También, mencionó que “para cambiar a nuestro país se necesita sacar lo mejor de la gente. En Colombia hay rabia, miedo, inseguridad. Colombia está amarga y no la merecemos, pero tenemos que cuidar y respetar y eso empieza por los que tenemos una responsabilidad pública, tenemos que dar ejemplo”.