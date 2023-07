"Desamarre las manos y los pies" a la fuerza pública: David Luna a Gustavo Petro

Después del discurso que dio el presidente Gustavo Petro, la oposición tuvo su momento para responder y cuestionar algunos proyectos y propuestas del actual gobierno.

El turno fue para David Andrés Luna Sánchez, senador de la República por el Cambio Radical, quien agradeció que se escuchara a la oposición y enfatizó que es valioso para un país que quiere recuperarse.

"El presidente volvió a retomar la visión de convertir a Colombia en una potencia mundial de vida. Un discurso que lleva un año transitando, que lamentablemente no tiene resultados", dijo en un inicio el senador.

"Su saliente ministra no atendió ninguna de las recomendaciones que le hicimos sobre un posible racionamiento. Su saliente ministro de Hacienda no atendió los reclamos sobre la más baja ejecución presupuestal que tiene en este momento su Gobierno"

"¿Cuál es la verdadera independencia? Independencia no es que los ciudadanos no pueden movilizarse libremente por el territorio nacional como lo dijo el ministro de Defensa: cuando señaló que la fuerza pública era imprudente al moverse cuando no tenía garantías", enfatizó.

El senador criticó esta respuesta que dio el ministro e indicó que si la fuerza pública no se puede mover por el territorio, "¿Quién lo puede hacer?".

"Independencia no es atarle las manos a la fuerza pública", dijo Luna.

De igual forma, el senador enfatizó que no debe desmoralizar a la fuerza pública. Además, dijo que merecen el mayor respeto y acompañamiento para que puedan utilizar sus capacidades

"La paz no es propiedad de la izquierda ni de la derecha. La paz es un derecho", enfatizó David Luna.

El senador le pidió al presidente que le "desamarre las manos y los pies" a la fuerza pública.

Siguiendo su discurso, el senador enfatizó en que "independencia no es que los impuestos de los colombianos se le paguen a los delincuentes. Deben pagar por sus acciones. Bajo ninguna circunstancia se les debe premiar".

Con estos impuestos se deberían hacer programas de educación y generar posibilidades para los colombianos, explicó Luna.

El senador criticó las reformas del gobierno que, según él, afectarían la libertad de que las personas elijan donde quieren trabajar, donde cotizar, y se restringen las libertades. Asimismo, afirmó que lo que se propone y se presenta en las reformas es muy diferente.