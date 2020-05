No cesa el debate por el posible desmonte de los subsidios de energía.

Una preocupante denuncia está haciendo el senador del partido de la U José David Name, sobre las difíciles condiciones energéticas que viviría el país en los próximos meses y en medio de la emergencia que se presenta por la COVID-19.

Según el congresista, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene listo un proyecto de resolución, firmado por la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, “por la cual se adoptan medidas para asegurar el abastecimiento de la demanda de energía en el verano 2020 - 2021”.

El legislador afirma que dicho documento expresa una preocupación por los bajos niveles de los embalses.

“Los análisis energéticos indican que en las actuales condiciones de operación, no se está almacenando agua, tal como se requeriría en esta época del año para alcanzar los niveles de embalsamiento necesarios para garantizar la confiabilidad del sistema”, indicó.

Además, según el senador Name, se señala lo siguiente: “los pronósticos del IDEAM indican que, aunque se prevé que en el mes de mayo se deberían tener precipitaciones cercanas al promedio histórico, los meses de junio y julio tendrían precipitaciones por debajo de la media histórica, y existe total incertidumbre sobre la evolución de las precipitaciones en los meses siguientes. Adicionalmente, existe la probabilidad de que se presenten condiciones anormalmente secas para el verano 2020-2021”.

Name dijo que esto significa que “los graves problemas los vamos a tener entre los meses de enero, febrero y marzo del próximo año. Con esos niveles que tienen actualmente los embalses, los mismos no podrán recuperarse si no tenemos un buen régimen de lluvias, lo cual conllevaría a restricciones en el servicio de energía y posiblemente tendremos un apagón en los primeros meses del 2021”.