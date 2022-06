Desde el Congreso buscan reforma al sistema carcelario del país

Moreno hizo el anuncio en medio de la coyuntura que se presentó en el país con el incendio en la cárcel de Tuluá donde más de 50 presos terminaron muertos.

"Necesitamos cárceles productivas, hoy un recluso en Colombia vale cerca de tres millones 600.000 pesos. Además están delinquiendo desde estos centros carcelarios. Las cárceles deben ser espacios dignos, seguros, que promuevan la rehabilitación. Lo que pasó en el centro penitenciario de Tuluá nos da la razón de que las cárceles en el país ya no son sitios de resocialización", comentó el congresista del partido ASI.

El legislador afirmó que las cárceles no pueden seguir en esta situación de abandono, en las que no hay control de justicia y son varias las irregularidades que continúan presentando en los patios de los centros de detención, como pasó en el incendio de Tuluá, donde producto del hacinamiento las personas no alcanzaron a salvarse por la falta de espacio.

La propuesta de este proyecto tendría el apoyo de los partidos Alianza Social Independiente, Verde y Liberal. Por otro lado, se espera la respuesta de los congresistas del Pacto Histórico, para saber si también apoyarían el proyecto.