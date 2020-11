Desde el Congreso denuncian saboteo en el trámite de la reforma al Código Electoral

Avanza en el Congreso de la República el trámite del proyecto de ley que reforma el Código Electoral y que establece nuevas reglas para los futuros comicios que se desarrollen en Colombia.

Sin embargo, en medio de la discusión, el coordinador ponente de la iniciativa, Armando Benedetti, denunció un posible saboteo de la misma, argumentando que los congresistas han presentado una lluvia de proposiciones para dilatar su trámite.

Según explicó, se han presentado en total más de 1.000 propuestas, con las cuales se busca torpedear la aprobación del proyecto de ley.

“Me metieron 680 nuevas proposiciones, eso se llama saboteo. Estuve dos meses preparando una ponencia, donde hubo más o menos 500 y el uno me mete 20, Juanita me mete unas 40, eso se llama saboteo”, señaló Benedetti.

“A mí me gusta el saboteo y lo que quiero decir es que muchas proposiciones se habían aceptado desde antes, pero además, también les quiero comentar que traje la armonización de las 680 proposiciones, es decir ya van 1.000 proposiciones para un proyecto de más de 200 artículos, eso no había pasado”, añadió.

Ya son más de 100 los artículos que se han votado en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado de Cámara de Representantes, que no han tenido mucha discusión entre los congresistas.

Los parlamentarios eliminaron un artículo a través del cual se creaban Consejos Seccionales Electorales y se nombraban alrededor de 68 nuevos magistrados, lo cual fue considerado por muchos como una enorme ampliación burocrática.

Otro de los artículos que ha generado una enorme discusión, es el que pretende crear nuevos cargos de planta para registradores departamentales y nuevos delegados de esas entidades en las regiones.