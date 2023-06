Desde el Pacto Histórico responden con pullas a líderes que pidieron retirar reforma a la salud

Desde el partido de gobierno no dudaron en responder a la carta que enviaron al presidente, Gustavo Petro, por lo menos 100 profesionales de la salud, académicos, exministros y representantes de organizaciones médicas, solicitando que la reforma a la salud fuera retirada del Congreso.

El ponente del proyecto, Alfredo Mondragón reconoció que algunas de las peticiones consignadas en el documento pueden tener un “interés genuino” para que el sistema de salud mejore en el país.

Sin embargo, criticó con vehemencia a varias de las personas que firmaron la carta, principalmente al exministro de Hacienda del anterior gobierno, Alberto Carrasquilla.

Lea aquí: Exministros y sectores académicos piden a Petro retirar la reforma a la salud

“Varias personas que están firmando esa carta también han estado en espacios de poder que lo han utilizado básicamente para favorecer intereses privados y corporativos, como el señor Carrasquilla, quien lideró una reforma tributaria que afectaba a la clase media, a sectores laboriosos y a los humildes, y en ningún momento permitió participación de la ciudadanía, por el contrario desató una convulsión social atentando contra la dignidad de las personas en el país”, manifestó.

En ese mismo sentido, pidió a estos líderes “que no se dejen llevar por esos cantos de sirena que supuestamente van a quedar sin planes de beneficio, que no se va a reconocer lo construido y que mejor permitan que Colombia tenga un arreglo institucional, que favorezca el derecho a la salud y no los negocios de unas cuantas élites”.

Le puede interesar: En medio de la crisis política se retomará el debate de la reforma a la salud

Por su parte, el representante Gabriel Becerra, dijo que “insistir en el discurso de que ha sido un 'monólogo' que impone una 'única visión' es una falsedad. Es inaudito que quienes todo el tiempo se marginaron de estos espacios de construcción, ahora vengan a expresar lo que por meses se les pidió sumarse seriamente a la discusión”, añadiendo que para la construcción de la reforma se hicieron 39 audiencias públicas.