No hay evidencia de que el 'Ñeñe' Hernández haya visitado el Congreso

Una nueva controversia en torno a la denominada ‘Ñeñepolítica’ está a punto de estallar en el país, en medio de la investigación que se adelanta sobre supuestos ingresos de dineros ilegales a la campaña presidencial del presidente Iván Duque.

El fallecido ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández, quien es señalado de presuntos vínculos con el narcotráfico, estuvo agendado para ingresar al Congreso de la República y al parecer dicho agendamiento se habría hecho desde la oficina del entonces senador Álvaro Uribe Vélez.

Así queda detallado en un documento que tiene en su poder la Dirección Administrativa del Senado, firmado por Luis Guillermo Pachón Hidalgo, representante legal de Best Technologies SAS, que es la empresa que maneja el sistema electrónico que se usa en las oficinas y las entradas del Capitolio Nacional, para controlar el ingreso y salida de todas las personas.

“Se observa que hubo un agendamiento que es el paso previo a una visita (una persona puede ser agendada, pero no necesariamente ingrese al edificio), este agendamiento fue realizado por el usuario con código único en el sistema Welcome No: 100211 y No. de cedula 70041053 y Nombre: ALVARO URIBE VELEZ”, indica la carta.

Advierte que dicho agendamiento para el ingreso del ‘Ñeñe’ se hizo el día 18 de mayo de 2016. Sin embargo, aclara que no hay evidencia de que dicho ingreso sí se haya llevado a cabo.

“Sobre éste último paso que tiene funcionalidad el Software, no se evidencia que el “... señor José Guillermo Hernández Aponte, identificado con cédula de ciudadanía 77.020.773...” haya ingresado al edificio del Capitolio usando los biométricos que están en la entrada del edificio en el punto de control de la Policía Nacional”, indica.

María Claudia Daza, conocida como ‘Cayita’ Daza, quien era en ese entonces la asistente personal del expresidente Álvaro Uribe, está siendo investigada dentro del caso de la ‘ñeñepolítica’. Las autoridades deberán determinar si ella, quien había mostrado cercanía con Hernández, pudo o no haber realizado dicho agendamiento.

Tras ser consultado sobre estos hechos, el expresidente Álvaro Uribe reiteró que jamás sostuvo un encuentro con el ganadero Hernández y mucho menos se reunió con él en el Congreso.

“Nunca autoricé la entrada del señor Hernández al Congreso. Tampoco me reuní con él ni en el Congreso ni en ninguna parte. Nunca sostuve relación con él mas allá del saludo y fotos sociales en eventos masivos en los que salude a centenares de compatriotas”, sostuvo.

Este nuevo informe se presenta luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara en varias oportunidades los registros para determinar si el ‘Ñeñe’ Hernández ingresó o no al Capitolio Nacional.