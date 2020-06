Desorden, fiesta y desobediencia, los problemas de Cartagena según Mininterior

“La aglomeración de personas es una de las cosas que más se prohíbe por el alto contagio y se han sorprendido 273 aglomeraciones; no usan el tapabocas o lo usan mal, el consumo de bebidas embriagantes en público está prohibido, genera aglomeración, genera fiesta, genera desorden y el presidente ha dicho que se reactivará la vida productiva, pero no la vida social”, indicó.

La ministra Arango le llamó la atención a los ciudadanos que tienen un comportamiento irresponsable al participar en reuniones sociales, cuando todo eso está prohibido.

“Los cartageneros no nos podemos confundir. Yo entiendo que todos salgamos porque vamos a buscar comida o trabajo, pero cuando salimos a tomar, o a hacer reuniones o a hacer fiestas, como hemos visto en los videos de la ciudad, eso ya es otra cosa, eso ya es que nosotros somos desobedientes y no creemos que la pandemia es una realidad”, manifestó.

Arango aseguró que el Gobierno ha venido implementando estrategias para evitar que Cartagena cierre, “porque el tema no es cerrar la ciudad, el tema es portarse bien, porque si se cierra la ciudad la gente se muere de hambre y no hay gobierno que alcance para alimentar a todo el mundo”, pero es necesario que la gente empiece a cooperar.

“Quisiéramos darle a todos el mundo las ayudas necesarias para que ellos puedan comer y que no salgan, pero nuestras condiciones no lo permiten, pero lo que sí permiten nuestras condiciones es que no salgamos a hacer desorden y en esa parte del desorden estamos fallando”, señaló.

Sin embargo, la ministra del Interior dijo que atender la situación de Cartagena es una prioridad para el presidente Iván Duque, teniendo en cuenta que esa ciudad se ha visto fuertemente afectada por falta de turismo, que es su principal actividad económica.