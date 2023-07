Detalles de la ‘contrarreforma laboral’ que prepara la nueva coalición en el Congreso

El Gobierno Nacional anunció que en la nueva legislatura se volverá a radicar en el Congreso la reforma laboral, la cual se hundió porque no logró dar su primer debate antes de que terminaran las sesiones ordinarias.

Esta iniciativa ha tenido poco consenso entre los partidos, que consideran que la misma podría afectar gravemente el empleo del país y el crecimiento económico.

Debido a esta situación, La FM de RCN Conoció que sectores de la nueva coalición que se está conformando en el Congreso está preparando el borrador de una posible contrarreforma laboral, para hacerle contrapeso al proyecto del Ministerio de Trabajo.

Dicha propuesta está siendo construida principalmente por los técnicos de los partidos Liberal y de la U y sectores de la academia.

Le puede interesar: Liberales disidentes piden pista para Presidencia de Findeter

¿Cuáles son los puntos principales?

En primer término, la posible contrarreforma plantearía tres tipos de contratos: contrato laboral, contrato sindical y contrato agropecuario, esta última figura también iría en la propuesta del Gobierno.

La iniciativa no eliminaría bajo ninguna circunstancia los pactos colectivos, tras considerar que eso podría violar el derecho de los trabajadores que tienen beneficios bajo esta modalidad. La propuesta no le da tanto poder a los sindicatos.

Se mantendría la prohibición de la huelga en los sectores de servicios públicos esenciales, contrario a lo que plantea el texto del Gobierno, que quiere autorizarla.

Además, propondrían el pago de horas nocturnas a partir de las 8:00 de la noche con la posibilidad de que sea desde las 7:00 de la noche, dependiendo del crecimiento de la economía. El Gobierno dice que debe ser a partir de las 6:00 de la tarde de forma inmediata.

El pago de los dominicales subiría del 75% al 85%, con la posibilidad de que sea del 100%, siempre y cuando el comportamiento de la economía así lo permita. La propuesta del Gobierno plantea subir el dominical al 100% de forma inmediata.

El proyecto alternativo mantiene la figura de los contratos a término fijo y los de prestación de servicios, mientras que el Ejecutivo quiere acabarlos o debilitarlos. Además, buscaría fortalecer la modalidad del pago por horas.

Otro de los puntos cruciales de la propuesta legislativa que presentaría la nueva coalición está relacionado con las plataformas digitales, que estarían obligadas a pagar la seguridad social de sus empleados.

Consulte aquí: La 'contrarreforma' a la salud del Partido Liberal: ABC de la propuesta

De la mano con la reforma pensional

Asimismo, los congresistas quieren diseñar un texto que vaya de la mano con la reforma pensional que ya está en trámite y que pareciera tener un mejor ambiente en el Senado de la República.

A través de esta contrarreforma laboral se buscaría abrir la posibilidad de que la gente cotice de forma parcial al sistema de seguridad social, así no devengue el salario mínimo, y que lo pueda hacer con base en las horas trabajadas en la semana. Dicha propuesta robustecería el sistema y le permitiría a una persona acceder a una pequeña pensión después de décadas de trabajo.

Además, se está examinando la posibilidad de crear un subsidio para ayudar a las personas más pobres que viven de la informalidad como vendedores ambulantes y recicladores y que tengan la posibilidad de cotizar a pensión y salud.

No obstante, los partidos políticos están a la espera de que el Ministerio de Trabajo intente consensuar el texto de la reforma laboral con todos los sectores, para ver si es posible impulsar una iniciativa que no afecte la economía y deje tranquilos a los empresarios. Si esto sucede, la contrarreforma no sería presentada en el Congreso.