Detención de Uribe fue arbitraria y viola sus derechos: Juristas del HRI

En su cuenta oficial de Twitter, el organismo señaló que llegó a esta conclusión luego de haber estudiado “los argumentos presentados por el abogado del expresidente Álvaro Uribe, líder latinoamericano, ante el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU”.

Asimismo, la HRI considera que: “el Estado colombiano debe garantizar su derecho a un juicio en libertad y que se ajuste a las reglas del debido proceso”.

