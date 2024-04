Día cívico es para sabotear marcha contra el Gobierno: Oposición

Desde la oposición advierten que la decisión del presidente Gustavo Petro de decretar día cívico este viernes 19 de abril, tiene otros propósitos diferentes al de que ahorrar agua y energía en todo el territorio nacional.

Petro le propuso a los ciudadanos no quedarse en Bogotá e irse de puente este fin de semana, para no utilizar estos recursos en la capital del país.

En contexto: Presidente Petro decretará “día cívico” este viernes para que colombianos ahorren agua y luz

Ante esto, congresistas de la oposición advierten que el objetivo es desincentivar la marcha que están convocando para este domingo 21 de abril, contra las políticas del Gobierno Nacional.

Además, cuestionan que esta jornada se decrete el día del cumpleaños del presidente Gustavo Petro y cuando se conmemora el nacimiento de la guerrilla del M-19.

El senador David Luna aseguró que “el señor presidente decreta un día cívico de la nada y yo creo que miles nos preguntamos si es porque quiere celebrar su cumpleaños con un parrandón, o por el contrario porque quiere desincentivar la marcha de este domingo”.

“Esas son las típicas jugaditas del presidente Petro, clásico en él, en miedo que tiene el presidente Petro es que salgan miles de colombianos a marchar. Los ciudadanos prefieren marchar antes que vagar, yo los invito a que todos salgamos a caminar masivamente, en paz, por la democracia y porque usted gobierne y no destruya”, indicó.

El senador Carlos Fernando Motoa compartió esta apreciación y afirmó que se requieren medidas reales para el ahorro de agua y energía y no la creación de puentes festivos.

“Es una clara intención de generar afectación a las marchas convocadas para el próximo domingo que están rechazando al gobierno por la incompetencia en materia de seguridad e iniciativas lesivas como la reforma a la salud o pensional”, aseguró Motoa.

Y añadió: “Si el presidente quiere resolver el problema de la escasez, eso no se logra creando puentes ni días feriados, se requieren alternativas a los embalses, como las aguas subterráneas o las plantas desalinizadoras, dos opciones que asegurarían el suministro hídrico del país hacia futuro”.

La senadora Paloma Valencia afirmó: "Advertimos desde hace más de 6 meses -como lo hicieron los expertos- la posibilidad del apagón; el gobierno dijo que no había ningún riesgo, no tomó previsiones. Ahora, en vísperas de marchas en contra del gobierno, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar. Marcharemos de todas maneras, ahorrando agua y electricidad".

Le puede interesar: Estudiantes de Universidad Nacional salieron a marchar; ¿qué exigen?

La senadora Angélica Lozano dijo que el Gobierno debe dar mayor claridad sobre este día cívico, ya que pareciera un capricho por el aniversario del M-19.

“No puede jugar a los años ochenta o a jugar con ‘días cívicos’ caprichosos para celebrar al M19 como reconoce su coequipero de gobierno. Consumir menos agua implica vida cotidiana, no dejar de trabajar, algo irreal e insostenible”, manifestó.

El Gobierno Nacional ya expidió el decreto en el que establece que las entidades públicas tendrán día no hábil laboralmente el tercer viernes de abril de cada año y las empresas privadas decidirán si toman o no esta medida.