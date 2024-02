Día clave para la reforma pensional en el Congreso

Luego de que los ponentes del proyecto de reforma pensional no lograran un consenso para presentar un texto unificado, la plenaria del Senado arrancará formalmente el estudio de esta iniciativa, que tiene una ponencia positiva, otra alternativa y una de archivo para su segundo debate.

Este martes será un día clave, ya que se espera que se comiencen a resolver los impedimentos para discutir la propuesta legislativa y se arranque con la discusión de la ponencia negativa que radicó la senadora Lorena Ríos.

La congresista afirmó que la reforma debe ser retirada y corregida por el Gobierno, para que pueda avanzar con el mayor consenso posible.

“Esperamos que se retire el proyecto de ley y con los elementos ya avanzados hasta el momento se vuelva a presentar y con los elementos ya avanzados se vuelva a presentar subsanando problemas estructurales, problemas que se derivan en una eventual inconstitucionalidad o ilegalidad de la reforma pensional”, indicó.

Añadió que “se está vulnerando la Constitución sobre el contenido que debería tener el sistema general de pensiones y se están mezclando otros elementos como el llamado pilar solidario, que establece unos beneficios o subsidios que ya tienen unas leyes previstas y que no tienen nada que ver con sistema de pensiones, pero sí impacta el mismo”.

La senadora Lorena Ríos explicó que la reforma no es sostenible en materia fiscal. “Está vulnerando la sostenibilidad financiera que debe tener toda ley que prevea temáticas en materia pensional, en este caso este requisito no queda garantizado en este proyecto de ley de los estudios que se derivaron del concepto de impacto fiscal que fue radicado por el Ministerio de Hacienda”, dijo.

Advirtió que habrá menos personas jubiladas en el país, si se aprueba la reforma pensional tal y como la está planteando el Gobierno de Gustavo Petro.

“Con la reforma se van a pensionar 400.000 personas menos de lo que actualmente se están pensionando, no garantiza un sistema de protección integral a la vejez porque más de 4 millones de adultos mayores no van a ser protegidos. El pilar semicontributivo condena a 2,7 millones de trabajadores a pobreza monetaria y hereda a los jóvenes la mayor presión fiscal de nuestra historia, que no les va a permitir a ellos pensionarse”, señaló.

El punto más álgido de la reforma pensional tiene que ver con el umbral que se está planteando para poder cotizar en Colpensiones, que según plantea el Gobierno, debe ser de tres salarios mínimos.