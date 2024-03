El viceministro de Relaciones Laborales e inspección, Edwin Palma, en un cara a cara con los empresarios, respondió las inquietudes del sector empresarial tras las polémicas declaraciones registradas en días pasados sobre los pactos colectivos.

“Sino pasa la reforma pues nos seguiremos a la circular que señala unos indicios cuando hay discriminación, pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien como dice el Código Sustantivo del Trabajo que tengan fines de acabar o debilitar un sindicato serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos. De los 342 tenemos 74 pactos colectivos identificados que tienen indicios de discriminación antisindical”, sostuvo.

El funcionario, en la reunión realizada en la sede la Andi, fue criticado por el director de la entidad, Bruce Mac Master, quien le cuestionó sus declaraciones, las cuales fueron tomadas como una amenaza.

Lea además: Se cayó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez

“Aprovechó para responderle al doctor Jaime Alberto Cabal que no ha habido ninguna amenaza y ningún chantaje, porque no acostumbró hacer amenazas ni chantajes, fue la respuesta a una pregunta en el marco de un papel donde se dijo que pasaría si no se aprueba la reforma laboral, donde quedarán los pactos colectivos”, señaló el viceministro de trabajo.

Edwin Palma fue enfático en señalar que seguirán las labores de inspección en las diferentes empresas de la normatividad que está vigente.

“Nosotros seguimos manteniendo facultades de inspección y que siempre se han aplicado, nosotros creemos que antes no se aplicaban como deberían aplicarse y hemos sido claro en eso y sobre inspecciones que vamos a hablar acá en este escenario”, dijo.

Más noticias: Cámara de Representantes niega moción de censura contra el ministro de salud

Tras esta respuesta, el director de la Andi, fue el primero en cuestionar al viceministro de trabajo. “Yo entendí que si no se aprueba la reforma se iría durísimo contra las empresas con esta otra cosas”, señaló.

A su turno, el viceministro Edwin Palma indicó que eso no fue lo que respondió y que fue sacado de contexto. “Incluso, recibí excusas de mis organizadores porque eso no fue lo que yo dije, por lo que esa respuesta del señor Cabal que fue amenaza y chantaje es totalmente desafortunado, para un debate que lo estamos dando con toda la tranquilidad”, apuntó.