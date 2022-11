Diálogos con ELN: expectativa política por protocolos sobre cese bilateral

En el Congreso de la República hay expectativa por el reinicio de los diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN que se retomarán en Caracas (Venezuela), en las próximas horas.

Los sectores políticos consideran que ésta es la última oportunidad que tiene ese grupo para dejar las armas y apostarle a una paz total, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro.

El presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó que el ELN tiene la posibilidad de parar una guerra que lleva años en el país.

“Es la posibilidad de parar una guerra que solo ha generado dolor y despejar de una vez por todas las dudas. Son insurgentes, se beneficiaron del narcotráfico, pero si no aceptan la paz, estarían apostándole a pasar a la historia no como una mafia y no como una insurgencia”, indicó.

No obstante, uno de los temas que más expectativa genera en medio de las conversaciones de paz que comenzarán en territorio del vecino país, es la posibilidad de pactar un cese bilateral del fuego.

Para el senador Ariel Ávila, es necesario que las partes empiecen a acordar los protocolos para llegar a este punto.

“El protocolo logístico de traslado de los países acompañantes y garantes, comenzar a hacer los protocolos de cese al fuego bilateral, que ya hay una base y que son de hace 4 o 5 años, pero la realidad ha cambiado mucho y el cuarto protocolo es el protocolo de los teléfonos rojos, es decir, ante una crisis definir quién soluciona esa crisis”, manifestó.

La delegación del Gobierno, encabezada por Otty Patiño, el senador Iván Cepeda, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ya se encuentra en Venezuela para reunirse con los negociadores de paz del ELN.