Diego Molano oficializó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá y lanzó dardos a Gustavo Bolívar

Ante la Registraduría Distrital inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá el exministro de Defensa, Diego Molano, quien presentó más de 117.400 mil firmas de ciudadanos y dio a conocer que cuenta con el co-aval del Movimiento Salvación Nacional.

Molano señaló que su prioridad será garantizar la seguridad de los bogotanos, así como estructurar un plan de movilidad sostenible basado en un sistema multimodal eficiente.

“La prioridad es la seguridad para recuperar la tranquilidad y acabar con ese miedo y zozobra, 3.000 policías adicionales en Bogotá para proteger a los buses de TransMilenio y las ciclorutas, evitando el robo y el atraco. Además, una Policía que recupere parques y colegios para los bogotanos para que no estén tomados por los jíbaros”, dijo.

El candidato agregó que no está de acuerdo con la obra del corredor verde por la Carrera Séptima. Sin embargo, dijo que “vamos a hacer una propuesta de movilidad donde tengamos el metro ya, no más dilaciones, el metro elevado es el que les corresponde a los bogotanos, no lo vamos a prometer, lo vamos a poner a funcionar”.

Molano también lanzó duras críticas a Gustavo Bolívar, que ganó la encuesta del Pacto Histórico y mañana sería confirmado como el candidato oficial de esa coalición para la Alcaldía de la capital del país.

“Es extraño que no nos incluyan en la encuesta, por qué no nos quiso incluir en la encuesta. Gustavo Bolívar quiere la Alcaldía prometiendo 'Paz Total', pero quiere liderar una Policía a los que les dijo 'cerdos' durante el paro, quiere liderar una Policía cuando le pagó a la 'primera línea' para que destruyeran CAI y estaciones de Transmilenio”, puntualizó.