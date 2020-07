El enfrentamiento público por el manejo de la pandemia del coronavirus entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la Presidencia de la República, mediante comentarios de su director administrativo Diego Molano e indirectas lanzadas por el mismo presidente Iván Duque, concluyó con el aplazamiento del 'Día Sin Iva' dándole un triunfo en este pulso a la alcaldesa.



El presidente Iván Duque amaneció este miércoles anunciando la suspensión del día sin IVA, previsto para el próximo 19 de julio, debido a la inconveniencia de lanzar a los colombianos a la calle en un momento crítico con las unidades de cuidados intensivos del país y la posible llegada de picos de contagio.

López le agradeció públicamente por haber enmendado lo que cataloga un error. "Errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al Presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el #DiaSinIVA, las marchas y otras situaciones. Debemos priorizar la vida", publicó la alcaldesa en su cuenta de Twitter.



En entrevista con la FM, voceros del gobierno como el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, negaron que la suspensión del Día Sin Iva obedeciera a un pulso político.



Pero el desencuentro entre López y Duque tuvo su origen el lunes, cuando en un foro sobre el manejo de la pandemia la alcaldesa catalogó de "cobardía" el hecho de que el gobierno le dejara a los mandatarios locales la gran responsabilidad en esta crisis. "Cuando abrieron la economía, que era cuando todo el mundo se iba a empezar a contagiar, dijeron es responsabilidad de los alcaldes (...) Eso es un acto de cobardía enorme. Muestra falta de liderazgo porque un país en medio de una pandemia necesita liderazgo y conducción. No estar en las fáciles y lavarse las manos en las difíciles”, advirtió López.

El presidente Duque le respondió a la alcaldesa en la tarde del martes, sin mencionarla directamente. “Aquí nosotros no entramos a ese debate politiquero, demagogo, de tratar de contraponer la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social, porque esto es palabrería barata”, dijo.



Horas antes, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, también había criticado de frente a la alcaldesa. “Alcaldesa Claudia López ahora que tiene manejo para su propósito político debe lograr resultados, no buscar culpables. Cobarde es reconocer en unos escenarios el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y en otros descalificarlo. Soluciones, no agresiones”.