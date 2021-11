El concejal Carlos Fernando Galán aseguró que las diferencias y discusiones que se han presentado en el Nuevo Liberalismo, son normales en todos los partidos políticos.

En diálogo con RCN Radio, Galán explicó que “no creo que tengamos una crisis. Es completamente normal el debate y las posiciones divergentes en los partidos. Es una discrepancia porque creen que la Corte debe buscar otra fórmula, pero lo que permite es la participación política con una modulación y que cumple con la petición realizada en 2017”.

Le puede interesar: Estalla la primera crisis dentro del Nuevo Liberalismo

Agregó que “es una diferencia básicamente, yo creo que no es más que eso. El partido arranca con toda la fuerza y va a representar a muchos colombianos que no se sienten identificados por la política colombiana, y a eso es lo que le apostamos”.

El concejal afirmó que esas discusiones no afectan el partido y que "básicamente dijeron que cumpliéramos la sentencia de la Corte y que no nos pongamos a inventar. Y aunque no comparten esa decisión, seguimos todos para el mismo lado y por el mismo camino”.