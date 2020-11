Dilian Francisca Toro será la nueva presidenta del partido de la U

El partido de la U realizará su Congreso Nacional este sábado para definir la hoja de ruta de la colectividad frente a las elecciones al Congreso de la República y las presidenciales de 2022.

Más de 1200 delegados de todo el país militantes del partido de la U estarán conectados virtualmente para hablar sobre las decisiones del partido y elegir su próximo director o directora para los siguientes dos años inicialmente.

En contexto: Aurelio Iragorri renunció a la presidencial del partido de la U

La junta parlamentaria del partido, conformada por las bancadas de la U de Senado y Cámara como uno de los órganos de dirección, había llegado a un acuerdo para postular a la exgobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro, como nueva presidenta de la colectividad.

Este sábado se oficializará la elección de Dilian Francisca Toro, como nueva presidenta del partido de la U, en la Asamblea Nacional.

El pasado 3 de noviembre, Aurelio Iragorri presentó su renuncia a la Presidencia del Partido, aduciendo que dejará el escritorio para salir a recorrer el país y estar más cerca de la gente.

"Me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”, indicó Iragorri.

Se comenta al interior del partido de la U que una de las razones por las que renunciaron los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, tenía que ver con la inminente elección de Dilian Francisca Toro en la dirección de la colectividad, hecho que iría en contravía de los intereses de Roy en su región del Valle del Cauca.

Luego de su elección como directora de la U, Toro se perfilaría para se la candidata presidencial de ese grupo político, de cara a la elecciones de 2022.