Director de la UNP revela nombres de 18 congresistas que tienen subsidio de gasolina

En la más reciente sesión de la plenaria del Senado se generó un fuerte debate por cuenta de que algunos congresistas estarían recibiendo subsidios de gasolina para los vehículos blindados que tienen asignados para su seguridad.

En medio de la discusión, quedó claro que es la Unidad Nacional de Protección (UNP) la que está entregando estas ayudas económicas a algunos parlamentarios que tienen condiciones especiales.

A raíz de esto, el director de la entidad, Augusto Rodríguez, reveló los nombres de 18 legisladores que gozan de este beneficio de combustible que viene desde el Gobierno anterior:

Iván Cepeda, senador Pacto Histórico Diógenes Quintero, representante a la Cámara de las curules de paz Jahel Quiroga, senadora de la UP Aida Avella, senadora de la UP Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara de las curules de paz Jorge Rodrigo Tovar, representante a la Cámara de las curules de paz Juan Felipe Corzo Álvarez, representante del Centro Democrático María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático Ermes Evelio Pete Vivas, representante Pacto Histórico Jorge Andrés Cancimance López, representante Pacto Histórico José Alberto Tejada Echeverry, tiene una medida cautelar de la CIDH y es representante de Colombia humana Gloria Flórez, senadora Colombia Humana Alfredo Deluque, senador Partido de la U Wilmer Yesid Guerrero, representante Partido Liberal Marelén Castillo Toro, representante a la Cámara Juan Loreto Gómez Soto, representante a la Cámara del Partido Conservador Clara López, senadora del Pacto Histórico

En el caso de María Fernanda Cabal, la senadora dejó claro a La Fm de RCN que ella paga la gasolina de sus tres camionetas personales y que los únicos dos carros que sí tienen subsidio de gasolina son los de sus hijos, que le fueron asignados por el Gobierno tras el reforzamiento de su esquema de seguridad debido a las amenazas de muerte que ha recibido.

Tras esta revelación, el director de la UNP dejó claro que dichos auxilios económicos para combustible no fueron autorizados en la administración del presidente Gustavo Petro.

“Este Gobierno, esta administración no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración. Hay algunas salvedades, hay algunas motivaciones, pero nosotros no hemos entregado ni uno solo”, indicó.

Algunos de estos congresistas ya habían sido mencionados por el senador Miguel Uribe Turbay y los propios legisladores entregaron las explicaciones correspondientes, diciendo que muchos hacen parte de programas especiales que los hacen acreedores de este tipo de derechos.