Director de Ungrd culpa a gobiernos anteriores de incumplir contratos con 300 empresas

Más de 300 empresas contratistas denunciaron encontrarse al borde de la quiebra, debido en parte a los impagos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

Los contratos, firmados en el año 2021, por un valor que supera los 330.000 millones de pesos, han dejado a estas compañías sumidas en deudas bancarias, sin que la entidad haya respondido a sus demandas hasta el momento.

Lea además: Caso Laura Sarabia: En libertad dos de los presuntos implicados en las interceptaciones ilegales

RCN Radio profundizó en el tema, entrevistando al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, quien señaló que "estos son convenios firmados en el año 2021 o en el inicio de 2022 del Gobierno anterior. Sin presupuesto, se dejaron hacer unos convenios en el año 2021 sin asignación de presupuesto. Estamos revisando cómo vamos resolviendo uno a uno. Y también la revisión de cada orden de trabajo que adelantaron con cada una de estas intenciones. Porque no es natural que esté adelante una orden de trabajo sin presupuesto".

El vocero de las empresas afectadas, Diego Esteban Cruz, ingeniero y representante legal de una de las compañías, indicó que, "llevo un año y medio esperando que me paguen unos contratos que realicé de carro tanque, suministro de carro tanque de agua potable y de maquinaria, alrededor de 4.000 millones de pesos me deben. Llevo un año viniendo todos los, cada ocho días hasta acá a la unidad, ya no lo dejan entrar a uno, me parece muy denigrante que después de que uno sacó su dinero, se lo prestó a la entidad, le sirvió, entonces después ya hay quien lo atienda uno".

Más noticias: Tribunal levantó medidas cautelares que frenaron proyecto del Corredor Verde en Bogotá

Finalmente, ante esta problemática, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se comprometió a analizar detalladamente los contratos firmados en los años 2021 y 2022.

Dichos contratos involucraron a 300 empresas contratistas de maquinaria amarilla, las cuales prestaron servicios en diversas zonas del país, atendiendo emergencias de desastres por deslizamientos y sequías. La incertidumbre persiste mientras estas empresas esperan respuestas y soluciones para evitar su inminente quiebra.