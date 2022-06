Director del Dane responde a propuesta de Gustavo Petro de hacer parte de su eventual Gobierno

El candidato por el Pacto Histórico mencionó que le gustaría que Juan Daniel Oviedo continuará ejerciendo como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) por su profesionalismo.

En diálogo con RCN Mundo, el candidato aseguró que “yo no le he dicho a él. No sé si quiera o no, pero me parece un buen funcionario, lo he visto. Tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”.

Asimismo, dijo que “desconozco de qué corriente política es, si es uribista, pero me gustaría que continuara esta labor”.

Frente a ese pronunciamiento, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, manifestó que “quiero ser muy claro, creo que esas declaraciones del candidato Gustavo Petro se dan en el marco del proceso electoral que se está desarrollando el país”.

“En este momento mi responsabilidad como servidor público y en este caso como cabeza del sector de información estadística, es garantizar que esos principios oficiales de las estadísticas y de la práctica estadística que son la neutralidad y la independencia técnica”, agregó.

A renglón seguido, dijo que “estas razones me llevan a alejarme completamente de cualquier opinión acerca de los comentarios del candidato hasta tanto no se cierre este proceso electoral que está viviendo el país”.

Cabe recordar que Oviedo Arango es economista de la Universidad del Rosario, con maestría en economía matemática y econometría. Se ha desempeñado como profesor asociado, director de la Escuela Doctoral de Economía y director de Planeación y Efectividad Institucional en la Universidad del Rosario.

Además, ha sido asesor externo de la Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras entidades.