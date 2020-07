Dirigente político de Barranquilla habría ofrecido millonario soborno al senador Eduardo Pulgar

El exalcalde de Barranquilla Alex Char habría ofrecido un millonario soborno al cuestionado senador Eduardo Pulgar, para que votara por una determinada candidata en la más reciente elección de Procurador General de la Nación.

Así lo denunció el periodista Daniel Coronell en la columna que bautizó 'Indice y Pulgar', del portal Los Danieles; el comunicador reveló audios del senador Pulgar hablando sobre el tema, en la grabación el parlamentario señala que para votar a favor de la candidata, el exalcalde de Barranquilla Alex Char le habría ofrecido 5.000 millones de pesos.

Lea también: Corte recolecta pruebas en Barranquilla en investigación contra el senador Eduardo Pulgar

Según se explica en el texto, Pulgar, quien fue grabado por el juez Andrés Rodríguez, aseguró que en el año 2016 recibió una tentadora oferta para que votara para elegir a una de las candidatas en la terna a Procuraduría, a quien identificaban en el audio revelado como “la vieja”.

Cabe recordar que en ese momento, los dos candidatos para la Procuraduría General de la Nación además del entonces exministro Fernando Carrillo, eran la exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López, nominada por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el exvicefiscal general de la nación Jorge Perdomo, postulado por la Corte Suprema de Justicia.

Otro dato importante que se debe tener en cuenta para entender esta denuncia de Daniel Coronnell, es que Germán Vargas Lleras, co-director del partido Cambio Radical con la familia Char, habría intentado elegir a María Mercedes López.

Una jugada con la que según el columnista, aparenta apoyar a Santos pero en realidad le daba un golpe directo, ya que ella era la candidata formal del entonces Presidente, pero puertas para dentro, en casa de Gobierno, se sabría que Fernando Carrillo era el verdadero candidato a Procurador del expresidente Juan Manuel Santos, según explica la columna.

También puede leer: Corte Suprema abre investigación preliminar a congresista Eduardo Pulgar

Y es precisamente en esa campaña, que se habría dado el presunto soborno por parte del exalcalde de Barranquilla, Alex Char.

“A mí Alex Char me ofreció cinco mil millones de barras, para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar con la vieja… Cinco mil millones de barras…Y le he dicho al man: No…Y yo me quedé con Carrillo”, se escucha en las grabaciones citadas por Coronell.

En la columna Coronell también cita al exalcalde Alex Char, afirma que dialogó directamente con él antes de escribir la columna y le dijo lo siguiente: “Por Dios, hasta dónde hemos llegado. Esto es una locura. Eso no es cierto. ¡Qué locura! Obviamente ese era un debate que nos importaba a todos pero yo no me metí. Yo estaba de alcalde. Eso es una total falsedad. Por Dios”.

Se espera en las próximas horas un pronunciamiento formal tanto del senador Pulgar como del exalcalde Alex Char ante esta grave denuncia.