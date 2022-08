Discurso de Gustavo Petro fue 'gaseoso e insulso': María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó el discurso de posesión del presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 7 de agosto.

En entrevista con RCN Mundo, la congresista criticó las declaraciones del el mandatario frente a temas como la paz, la lucha contra el narcotráfico y la economía del país, especialmente la reforma tributaria que ya fue radicada.

“Fue un discurso gaseoso, si yo fuera crítica diría que fue insulso y que no dijo nada. De pronto esa fue la recomendación que le hicieron, entonces tengo que remontarme a la campaña, a lo que él dijo, a los videos donde expuso su necesidad de paz total, que es otro eufemismo porque no solo hubo paz con la paloma de Juan Manuel Santos y su acuerdo con todo lo que nos ha costado, sino que todavía no queda satisfecha la izquierda comunista”, dijo.

