Discusión de proyecto que reduce salario de congresistas se destrabó en el Senado

La plenaria del Senado de la República adelantó la discusión del proyecto de ley que busca reducir el salario que ganan los congresistas mensualmente, que hoy asciende a más de 43 millones de pesos.

La corporación aprobó el informe con el que termina la ponencia con el respaldo mayoritario de los parlamentarios, en medio de una fuerte discusión sobre cuánto dinero neto reciben mes a mes.

Según el senador Jota Pe Hernández, de los 43 millones los congresistas reciben neto alrededor de 27 millones de pesos, pero varios legisladores expresaron preocupación porque no tenían claridad sobre a ciencia cierta cuáles son los descuentos que se le hacen a cada parlamentario.

La senadora Karina Espinosa pidió dejar de lado el populismo legislativo y que se evalúen las circunstancias de cada congresista, sobre todo los de región, que tienen gastos distintos a los parlamentarios que viven en Bogotá.

“Las circunstancias de cada congresista son distintas, no es lo mismo un congresista que vive en Bogotá, que no tiene hijos, que no tiene gastos adicionales, todos cuando aspiramos sabíamos que salario íbamos a devengar y ya hicimos el aporte de corazón y en la región vivimos ayudando a muchas personas. Los que quieran donar su salario que lo donen y los que monetizan mucha plata en las redes sociales y lo quieren donar, que lo donen”, señaló.

Le puede interesar: Reducción salarial: Piedad Córdoba comparó el trabajo de los congresistas con el de las prostitutas

El senador Mauricio Gómez Amín advirtió que el proyecto debe salir adelante pero con algunas condiciones.

“No solamente el Parlamento debe acogerse a esto, sino que a todos los funcionarios del Estado debe aplicárseles el mismo racero. Tenemos que quitarle la exclusividad para que podamos trabajar y que se nos quiten esas cadenas para nosotros poder producir, como producen todos los colombianos en el día a día”, sostuvo.

No obstante, el senador Humberto de la Calle se mostró en contra de esa posibilidad advirtiendo la inconveniencia que representaría permitirle a los congresistas trabajar, ya que eso generaría enormes conflictos de interés.

“Lo que hay detrás de eso es el tema de los conflictos de interés, este no es un problema de cuánto trabajaban, de si antes del 91 trabajaban mucho o poquito, este es un problema que quiere sustraer a los congresistas del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés”, dijo.

El senador Jota Pé Hernández, autor de la propuesta, celebró que se haya podido avanzar en la discusión y votación del informe de ponencia y espera que en la próxima plenaria el proyecto pueda salir adelante, dejando claro que aún existe el riesgo de que pueda hundirse.

Consulte aquí: Gustavo Petro, ¿a punto de volver a tener una mayoría suficiente en el Congreso?

“Todos los que se pronunciaron lo hicieron en contra del proyecto, pero van a terminar votándolo positivo, para mí se dijeron mentiras, se actuó de forma hipócrita y sobre el proyecto solo se ha votado el informe de ponencia, el proyecto no se ha aprobado, falta el articulado, falta el título y pregunta, falta llevarlo a Cámara y luego traerlo a conciliación”, indicó.

La discusión de este proyecto continuará el próximo martes en la plenaria del Senado.