Horas después de que las disidencias de "Iván Mordisco" y el Gobierno anunciaran que se logró una primera fase en los acercamientos para negociar y que culminó con una firma de protocolos para instalar la mesa, esa fracción de las FARC anunciaron que invitan a ‘Simón Trinidad’ a la mesa de negociación.

“Simón Trinidad es símbolo de unidad para todos los guerrilleros y para los revolucionarios del mundo, entonces nosotros estamos planteando o buscando los escenarios para lograr hablar con él, uno de los temas fundamentales es buscar el escenario para hablar con el camarada ‘Simón Trinidad’, porque nosotros no podíamos ser responsables y decir camarada ‘Simón Trinidad’ va a estar en este proceso, cuando conocemos o de pronto no tendría lógica nosotros decirle al camarada lo necesitamos en esta mesa y que el camarada ‘Simón Trinidad’ diga no yo mantengo de pronto firme en el proceso de La Habana, cosas como esas, entonces el primer paso es hablar con el camarada”, dijo alias Andrey, quien comandará la delegación de las disidencias.

Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias ‘Simón Trinidad’, se encuentra actualmente purgando pena en Estados Unidos, desde allí también le ha pedido al Gobierno del presidente Gustavo Petro interceda ante la JEP para que sea escuchado.

“El segundo paso es y él está en disposición de acompañar este proceso, es plantearle al gobierno por intermedio de la comunidad internacional, la repatriación y que sea integrante activo de la delegación de paz”, agrega el alias Andrey, quien también dijo que están dispuestos a pedir a la justicia americana que sea enviado a Colombia de aceptar la invitación a la mesa.

En julio pasado alias ‘Simón Trinidad’ envió al canciller Álvaro Leyva una carta firmada desde una cárcel en Estados Unidos en la que les pide interceder ante la JEP para que sea escuchado.

"Coincido plenamente con usted, cuando en su condición de ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, expresó el pasado 14 de marzo: "la Cancillería, vocera de la 'paz total', más allá de las fronteras, tiene el deber de propender por la aplicación de la justicia sin consideración de nombres, tiempo, modo, lugar, origen o condición (...)”, señala la misiva.

Señala en la misiva de una página que entiende que "la Justicia Transicional es un conjunto de medidas que diferentes países han utilizado y que dicha justicia pone en el centro a las víctimas y les reconoce sus derechos”.

Reitera que ha buscado comparecer ante la JEP, “entendiendo que en nuestro país existe un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, agrega.