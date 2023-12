Disidencias de las Farc aseguran que la mesa de diálogo "no se ha roto"

Los voceros del EMC indicaron que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se ha negado a la instalación del mecanismo de veeduría.

“La negativa del ministro de Defensa de alinearse con la puesta de paz total ha sido tal que ha incumplido el decreto 1684 de 2023 que él mismo firmó, y se ha negado a la instalación del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Señor ministro, usted sabe que eso puede traer implicaciones judiciales”.

Aseguraron que la mesa de diálogo no se ha roto.

“Señor ministro la mesa no se ha roto, nuestra voluntad de paz sigue en pie y pronto reanudaremos los diálogos. Infórmese más, y no le genere incertidumbre al pueblo colombiano, no le quite la ilusión de construir un país en paz. Mientras usted dice para que cese el fuego sin mesa, el pueblo dice para que mesa sin cese el fuego. En la mesa buscamos para la guerra y construir la paz con justicia social y ambiental”.

Finalmente, los miembros del Estado Mayor Central invitaron al ministro de Defensa a dejar el cargo, para que haga parte de la mesa como miembro de la comisión.

“Dedíquese a acabar con la violencia machista, feminicida, la corrupción y las alianzas entre los grupos paramilitares y las fuerzas militares que usted dirige. Trabajo es lo que tiene. Si quiere tener incidencia en el proceso de Diálogo con las FARC –EP, lo invitamos a que deje su cargo como ministro, y pida que lo nombren como miembro de la comisión de diálogo del Gobierno. Señor ministro, sus declaraciones desafortunadas lo convierten en una mula muerta en el camino de la paz con justicia social y ambiental”, señalaron.