“En Colombia mueren más personas por robo de celulares, que por ser defensores de Derechos Humanos”, es la frase que tiene en el ojo del huracán a la ministra del Interior, Alicia Arango.

En las últimas horas la funcionaria explicó que jamás quiso ofender a los líderes sociales y que su afirmación se sustenta en el hecho de que no puede haber muertos de primera o de segunda categoría.

Sin embargo, sus declaraciones causaron polémica en el Congreso. Miembros de la oposición indican que esto demuestra una estigmatización de parte del Gobierno hacia los defensores de Derechos Humanos que deben ser protegidos.

El senador Iván Cepeda dijo que “lo que nos faltaba por ver es que además de la ausencia de una política eficaz para contrarrestar los asesinatos de líderes sociales, el Gobierno pusiera este tema en un segundo plano, como lo acaba de hacer la ministra del Interior”.

“El problema de los líderes sociales no es cualquiera y no se mide en forma estadística, cada líder social que asesinan es privar a una comunidad rural de una voz autorizada, de una persona que defienden los derechos de miles de personas y parece que esto lo desconoce la ministra Arango”, añadió.

Otros sectores defienden a la ministra Arango y afirman que se está armando una tormenta en un vaso de agua, porque para el Gobierno la vida de todos los colombianos es importante.

El senador Santiago Valencia dijo que “es un dato estadístico, numérico, en Colombia hay más de 12.000 homicidios de los cuales alrededor de 110 son de líderes sociales. La ministra no le restó importancia a los homicidios de líderes sociales, como tampoco se los restó a los homicidios por robo de celulares”.

Otros advierten que en vez de armar toda una discusión en torno a sus declaraciones, se deben diseñar políticas para proteger tanto a los líderes sociales, como las personas que a diario están expuestas a los delincuentes callejeros.

El senador Germán Varón Cotrino afirma, por su parte, que “ese es el fondo del tema, no tanto si está o no fuera contexto, estoy seguro que no porque ella no hace afirmaciones sobre información que no sea verás, lo que es importante es que se tomen medidas para evitar que ni los unos ni los otros sufran lo que están sufriendo”.

La ministra Alicia Arango, en diálogo con RCN Radio, ofreció excusas por sus declaraciones pero afirmó que no se retracta de lo que dijo.