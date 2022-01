¿División en uribismo por decisión de Zuluaga de no ingresar a Coalición 'Equipo por Colombia'?

Hay opiniones encontradas en el partido Centro Democrático ante la decisión del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga de no ingresar al 'Equipo por Colombia,' quien señaló que seguirá recorriendo las regiones del país y construyendo una alianza con los ciudadanos.



La representante a la Cámara Jennifer Arias y presidente de esa corporación, señaló que la coalición no es una mecánica política.

"Respeto las decisiones de nuestro candidato @OIZuluaga. Creo sin duda que la principal alianza es con los ciudadanos. Pero en un país donde el populismo amenaza la democracia el camino es la unión en torno a lo fundamental. La coalición no es mecánica política, es trabajar unidos X Colombia", dijo.

Le puede interesar: Incertidumbre en los empresarios por elecciones en Colombia



En esa línea, el representante a la Cámara por esa colectividad Edward Rodríguez, aseguró que no todos los congresistas ni bases fueron consultadas para esa decisión.



“Lamento mucho la decisión de @OIZuluaga era importante insistir en una gran coalición. Pero también quiero decir que no todo el partido @CeDemocratico está de acuerdo con esa decisión, por ejemplo yo nunca fui consultado ni muchas de las bases”, escribió en su cuenta de Twitter.



Mientras tanto, el senador Carlos Meisel indicó que ahora lo más importante es hacer una alianza con los ciudadanos. “Nosotros respaldamos cualquier iniciativa que vaya a fortalecer esas conversaciones con la ciudadanía. Yo creo que los diferentes sectores que tenemos similitudes debemos en algún momento sentarnos y analizar, pero tampoco uno debe estar donde no se sienten cómodos con uno”, dijo.

Lea también: "Los corruptos son esos de juntar la administración con paramilitarismo" : Petro responde a Fajardo



Además, indicó que la posición de Zuluaga representa también su decisión del pasado sábado pasado en Barranquilla.



Finalmente, la senadora Paola Holguín señaló que Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático todo el tiempo han tenido una gran apertura, "una búsqueda de una gran unidad para el favor de los colombianos para resolver los problemas reales de empleo, de seguridad, de mejoramiento de conexión, salud, educación y aquí tiene que estar los intereses superiores de la patria por encima de cualquier partido y de cualquier interés personal”.



“Uno no entiende por qué ciertos sectores políticos salen a maltratar a estigmatizar el Centro Democrático y hacer coaliciones excluyentes cuando hoy Colombia necesita una gran unidad”, puntualizó.