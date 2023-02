Docentes del Cauca retomarán hoy protestas en el Congreso

¿Por qué protestan?

El principal motivo de estas manifestaciones, según explica Salomón Ortega González, radica en la solicitud de eliminar el intermediario en el sistema de salud.

“Contamos con un régimen especial de salud, el cual tiene un prestador que se llama Cosmitet, que es un sistema de salud muy malo, son muy negligentes. Este año que pasó murieron 135 docentes por negligencia, es pésimo, no tenemos un sistema de atención con especialistas”, dijo el docente.

Los maestros, miembros de la Asociación de Institutores del Cauca, señalan que incluso pedir cita médica es difícil.

“Cuando conseguimos cita con especialista, la dan entre seis y ocho meses. Hay casos en donde han dado la cita cuando el paciente ya ha fallecido”.

Ayer, varios de estos profesores, algunos de ellos indígenas, intentaron ingresar al Congreso de la República, y lograron pasar el primer filtro de seguridad.

Esta protesta, contra los intermediarios en el sistema de salud, se da ad portas de la radicación del proyecto de reforma a la salud que según el Gobierno Nacional, sí se tramitará en sesiones extraordinarias. El presidente Gustavo Petro ha convocado una manifestación pública la próxima semana para apoyar dicha reforma.

Algunos de los manifestantes dicen que no protestan contra el Gobierno sino contra el actual sistema de salud.

Sumado a ello, los profesores denuncian que la mayoría de instituciones en el departamento no están en condiciones para dar clase a los niños, y que muchos de ellos están hacinados y tampoco cuentan ni con las raciones del PAE.

“Los estudiantes y profesores debemos asistir en condiciones muy precarias, hay escuelas que no tienen energía, que no tienen acueducto. Hay escuelas muy alejadas en donde no hay servicio de transporte”.